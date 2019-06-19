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Binbaşı Alşen, Afrin görevini tamamladı

Manisa’nın Salihli İlçesi Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, 6 aylık geçici görev için gittiği Afrin görevini tamamladı.

Manisa'nın Salihli İlçesi Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, 6 aylık geçici görev için gittiği Afrin görevini tamamladı.


Zeytin Dalı Harekâtıyla terör örgütü PYD/YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'e geçici olarak görevlendirilen Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, görevini tamamladı. Binbaşı Alşen, 6 aylık geçici görevinin ardından yeniden Salihli'deki görevine başladı.


Binbaşı Alşen'in Afrin'deki görev esnasında Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına Yüzbaşı Hakan Gezgin ve Üsteğmen Selçuk Civan vekalet etti.

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