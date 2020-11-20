Binlerce Manisalı cuma namazı öncesi yağmur duasına çıktı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve uzun zamandır yağmur yağmaması üzerine Manisa'nın merkez ilçesi Şehzadeler'de cuma namazı öncesi merkezi sistemle tüm camilerde yağmur duası yapıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde cuma namazı öncesi Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur tarafından tarihi Hatuniye Camii'nde yağmur duası yapıldı. Dua, merkezi sistemle tüm camilerde aynı anda gerçekleştirildi. Cuma Namazı öncesi tüm camilerde merkezi sistemle yapılan yağmur duasına binlerce Manisalı katılarak bereket duası etti.

Hatuniye Camiinde yapılan yağmur duasına Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.