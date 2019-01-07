Binlerce Manisalı Şehzadeler Park'ı gezdi

Şehzadeler Belediyesi tarafından Manisa'ya kazandırılan Şehzadeler Park, açıldığı günden bu yana Manisalı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Özellikle geçtiğimiz hafta sonunu fırsat bilen Manisalılar çocukları ile birlikte Şehzadeler Park'a adeta akın etti.

30 Aralık'ta çalışmaların tamamlanması ile birlikte vatandaşın kullanımına açılan Şehzadeler Park, geçtiğimiz hafta sonunu tatil bilen binlerce Manisalı tarafından ziyaret edildi. Sabah 09.00 ila gece 22.00 saatlerine kadar gezilme imkanı olan Şehzadeler Park Cumartesi ve Pazar günün ziyaretçi akınına uğradı. Parkın ilk girişinde tarihte kurulan Türk Devletlerinin bayrakları ile karşılanan vatandaşlar, hemen ilerisinde bulunan ve içerisinde 32 adet Türk İslam eserlerinin olduğu Minia Şehzadeler'i gezerken Selçuklu - Osmanlı tarihini gezerek öğrendi. Her gördükleri eseri ilgiyle inceleyen Manisalılar tarihi eserlerin önünde bol bol hatıra fotoğrafları çekildi. Şehzadeler Park içerisinde yer alan diğer bir eser olan ve dış görünümü ile Manisa Kalesini andıran Dioramik Mesir Müzesini gezen vatandaşlar 478 yıl öncesinin canlandırıldığı Mesir Macunun yapımı ve saçılması canlandırmalarını büyük bir ilgiyle izledi. Hemen sonrasında Müzenin hemen yan tarafından bulunan Masal Park bölümünü gezen Vatandaşlar çocukları ile birlikte eğlenceli vakit geçirdi.

Çocukların büyük ilgi gösterdiği Masal Park bölümünde yer alan Masal Kahramanları kimi büyükleri ise çocukluğuna götürdü. Parkın son bölümü olan Manisa'da yetişen şehzadelerin replikalarının bulunduğu bölümde şehzadeleri tanıma fırsatı bulan Manisalılar, Şehzadeler Park'ın Manisa'ya kazandırılmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti. Manisa'nın çok güzel bir esere kavuştuğunu ifade eden vatandaşlar, eser nedeni ile Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür etti.