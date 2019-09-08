Binlerce olaya anında müdahale

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, geride kalan Ocak-Ağustos döneminde asli görevi olan söndürme ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra eğitim ve işyeri ruhsatlandırmalarında da çok sayıda çalışmaya imza attı. 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde meydana gelen 6 bin 253 yangın olayına müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 527 trafik kazası ve 1866 kurtarma çalışmasında da yer aldı. Bunların yanında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde 308 yangın ilk müdahale eğitimi veren Manisa İtfaiyesi, 1233 işyerinde ruhsat ve kontrol çalışmasını da yerine getirdi. Olaylara en seri şekilde müdahale etmesiyle Avrupa ve dünya ortalamasında ilk sıralarda yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 7/24 görev ve 17 ilçede bulunan amirlik ve müfrezeleriyle Manisalıların can ve mal güvenliği için görev yapıyor.