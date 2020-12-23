Bir ailede 3 talasemi hastası, tek istekleri ise ‘kan'

6 yıl önce sağlık problemleri sebebiyle Irak'tan Türkiye'ye gelerek Manisa'ya yerleşen Saleh ailesinin 3 ferdi talasemi (Akdeniz anemisi) hastalığıyla mücadele ediyor. Maddi zorlukların yanı sıra oturma izinleri sona erdiği için tedavilerinde gerekli olan kanı temin edemeyen ailenin tek isteği ise kan ihtiyaçlarının karşılanarak, tedavilerine Türkiye'de devam etmek.

Talasemi hastalığıyla mücadele eden 3 çocukları için Irak'tan 6 yıl önce Türkiye'ye göç ederek, Manisa'ya yerleşen 5 kişilik Saleh ailesi, oturma izinlerinin sona ermesi sebebiyle tedavilerinde gerekli kan ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Yunusemre ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan Saleh ailesinin çocukları; Karrar Hadı (11), Raghad Hadı (14) ve Mahdı Hadı Saleh (28), talasemi hastalığıyla mücadele ediyor. Kız kardeşleri Huda Hadı Saleh, (24) restoranlarda bulaşık yıkayarak ailenin geçimini sağlarken, pandemi sebebiyle iş yerlerinin kapatılması maddi olarak da aileyi zor duruma soktu. Çocuklarının bakımlarını tek başına sırtlamaya çalışan Anne Suad Jaafar Ahmed'in (47) tek isteği ise çocuklarının kan ihtiyaçlarının karşılanması. Oturma izinlerinin sona ermesi sebebiyle tedavileri için gerekli kan ihtiyaçlarını artık karşılamayan Saleh ailesi, yetkililerden yardım eli bekliyor. Evin geçimini sağlayan kardeşlerden Huda Hadı Saleh, “6 yıl önce tedavi için Türkiye'ye geldik. 3 kardeşim talasemi hastası, yani kansızlık var. Türkiye, bizi memleketimize geri göndermek istiyor. Kardeşlerim hasta, Irak'a geri dönersek orada tedavi göremeyiz. Türkiye'de kalabilmek için avukat tutabileceğimiz söylendi. Biz avukat tuttuk, sürecimiz devam ediyor ama izinlerimiz sona erdiği için sigortadan yararlanamıyoruz, kan bulamıyoruz. Normalde 2-3 haftada bir hastaneden kan alıyorduk ama 3 aydır sigortamız olmadığı için kan alamıyoruz. Kardeşlerime bulaşık yıkayarak bakıyorum. Ağabeyim hasta olduğu için çalışamıyor. Annem evde çocuklara bakıyor. Pandemi sebebiyle de artık çalışamıyorum. Maddi olarak hiçbir şey istemiyoruz tek isteğim kardeşlerim için kan verilmesi” dedi.

Ailenin yaşadığı durumu öğrenen ve yardımcı olmak için girişimlerde bulunan hayırsever Mehtap Belliler, “Kardeşlerime ulaştığım günden bugüne uykularım kaçıyor. Elimden ne geliyorsa yapmak istiyorum. Onlar bizim çocuklarımız. Hastalıkla boğuşuyorlar. 3 aydır alamadıkları kan için mücadele veriyorlar. 3 kardeş talasemi hastası. Çocukların durumuna çok üzülüyorum. Onların kana kavuştukları günü görmek istiyorum. Vücutlarında kan olmadığı için yüzleri iyice sarardı. Daha fazla mücadele edemeyecekler. Bu yolda uzattığım ele destek olunmasını istiyorum. Birçok birime başvurdum ve çok kişiyle görüştüm. Bu evlatlarımız Irak'tan geldiler. 3 ay öncesi her şey normaldi. Evin ablası Huda çalışıyordu ama pandemi sebebiyle her yer kapandığı için işsiz kaldı. Onlara yiyeceklerini temin ettim ama kızımıza iş bulamadık. Bizim ülkemiz çok merhametli ve yürekli, inanıyorum ki sesimi duyacaktır. Lütfen çocuklarımız kan alsın, biz sadece kan istiyoruz” dedi.

Karrar Hadı ve Raghad Hadı Saleh kardeşler de tedavilerine Türkiye'de devam etmek istediklerini ve Türkiye'yi çok sevdiklerini söylediler.