Bir değil 200 öğrenciyi giydirdi

Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Fahri Sarıtaş tarafından sosyal medya hesabı üzerinden başlatılan 'Bir öğrenci de sen giydir' kampanyasını gören eski öğrencilerinden İstanbullu iş adamı Uğur Avni Başarır ilçedeki 200 öğrenciyi baştan aşağıya giydirerek hem öğretmenine destek verdi hem de ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Fahri Sarıtaş tarafından sosyal medya hesabı üzerinden 'Bir öğrenci de sen giydir' kampanyasında ilçedeki hayırseverlerin katkılarıyla şimdiye kadar 20 öğrenciye kışlık kıyafet yardımında bulunulmuştu. Kampanyayı sosyal medya üzerinden gören ve Fahri Sarıtaş'ın eski öğrencilerinden olan iş adamı Uğur Avni Başarır ise kampanyaya 200 öğrenciyi baştan ayağa giydirerek destek verdi. Hem öğretmenine vefasını gösteren hem de ihtiyaç sahibi 200 öğrencinin yüzünü gülmesini sağlayan iş adamı Başarır'ın davranışı ilçede de büyük takdirle karşılandı.

Kampanyayı sosyal paylaşım hesabından öğrenen ve Fahri Sarıtaş'ın eski öğrencilerinden biri olan iş adamı Uğur Avni Başarır, eski öğretmeni Sarıtaş'ı arayarak başlattığı 'Bir öğrenci sen de giydir' kampanyasına yardım etmek istediğini bildirdi. Sarıtaş durumu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aktardı. Yapılan inceleme sonunda ilkokullarda okuyan ihtiyaç sahibi 200 öğrenci belirlendi. Öğrencilerin ayakkabı numaraları, kabanların ölçüleri alınarak hayırsever iş adamına bildirildi. 200 ilkokul öğrencisine ayakkabı, kaban, çorap, kemer gibi çeşitli giyim eşyaları temin eden hayırsever iş adamı Başarır ilçeye gelerek yardım malzemelerini Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürülüğüne teslim etti.

"Öğretmenime destek görevim"

Çeşitli illerde özel öğrenci yurtları olan ve İstanbul'da halı yıkama fabrikası olan hayırsever iş adamı Uğur Avni Başarır, "2006 yılında İstanbul Bağcılar Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesinden mezun oldum. O yıllar okulumuzda Tarih öğretmenimiz olan Öğretmenim Fahri Sarıtaş'ın sosyal paylaşım hesabındaki 'Bir öğrenci de sen giydir' kampanyasına duyarsız kalamadım. Öğretmenimle temasa geçerek 200 öğrenciye giyim yardımında bulunmak istediğimi bildirdim. Bu gün de kış aylarında ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için yardım getirdik. Daha sonra da öğrencilerimiz için gıda yardımı yapmak istiyorum. Bu arada Sarıgöl'de ihtiyaç varsa öğrenci yurdu yapmak istiyorum bununla ilgili olarak da görüşmelerimize başladık." dedi.

"Gururlandım"

Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Fahri Sarıtaş ise yıllar öncesi ilk görev yaptığı İstanbul Bağcılar Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu lisesinden öğrencisinin başlattığı kampanyaya duyarlılık göstermesinden memnun kaldığını dile getirerek şunları söyledi: "Öğrencimin bu davranışı beni duygulandırdı. Yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür ederim, kendisini kutlarım. İstanbul nere, Sarıgöl nere? Yüzlerce kilometreden yardımlarını getirmesi gurur verici."

"Yardımlar okul müdürlerine teslim edildi"

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç da makamında hayırsever iş adamı Uğur Avni Başarır'ı kabul ederek teşekkür etti. Kılıç, "Sarıgöl merkez ve mahallelerindeki tüm ilkokullarda okumakta olan dar gelirli öğrencilerimizi belirledik. Öğrencilere verilmek üzere yapılan giysi yardım kolileri okul müdürlerine teslim edilerek öğrencilerimize dağıtılacak. Çok teşekkür ederim." dedi.