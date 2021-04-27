Bir mahallenin daha su sorunu çözüldü

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ihtiyaç olunan noktalardaki yeterli içme suyu temini için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Köprübaşı ilçesine bağlı Karaelmacık Mahallesindeki Selimler küme evlerinde ekonomik ömrünü tamamlayan ve mevcut güzergahı nedeniyle su veriminde azalma yaşanan hattın yerine 2 kilometrelik içme suyu isale hattı çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile vatandaşlara yeterli su temini sağlandı. Çalışmaları MASKİ İlçe Şefi Enver Çetin de yerinde inceledi.

Karaelmacık Mahallesi Muhtarı Ali Kızılarslan, “Sürekli patlaklar yaşanan içme suyu hattımızdaki sorunun ortadan kaldırılması için MASKİ'ye bildirdik. Ekipler hızlı bir şekilde gereken çalışmayı yaptı. Su sorunumuz çözüldü, rahat nefes aldık. Allah Cengiz Başkan'dan razı olsun” dedi.