Bir nefes sıhhat projesinde 17 bin kişi ziyaret edildi

Şehzadeler Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl şubat ayında başlatılan ‘Bir nefes sıhhat' projesi tüm hızıyla devam ediyor. Belediye bünyesinde oluşturulan halkla ilişkiler ekibinin her hafta hastanelerde yatan hastaları ziyaret ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şubat ayında başlayan projemiz kapsamında bu güne kadar 17 binden fazla hastamızı ziyaret ettik” dedi.

Şehzadeler Belediyesinin geçtiğimiz yıl şubat ayında Manisa'da başlattığı ve bir ilk olan ‘Bir nefes sıhhat' projesi aralıksız olarak devam ediyor. Proje kapsamında merkezde bulunan hastanelerde tedavi gören hastaları ziyaret eden belediye ekipleri, belediye tarafından hazırlanan hediye çantaları hastalara takdim ediyorlar. Projenin hayata geçtiği şubat aynıdan bu yana 10 aylık süreçte 17 binden fazla hasta ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade eden Şehzadedeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Belediye olarak Manisa'da bir ilk olarak hayata geçirmiş olduğumuz ‘Bir nefes sıhhat' projemiz kesintisiz olarak devam ediyor. Projemiz kapsamında bünyemizde kurduğumuz halkla ilişkiler ekibimiz, Manisa merkez ilçelerindeki hastanelerde yatan hastalarımızı tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek, onlara belediyemiz tarafından hazırlanan hediyeleri takdim ediyorlar. Bu sayede hastalarımızın varsa sorunları not edilerek çözümü noktasında çalışmalar yapıyorlar. Ekibimiz yapmış olduğu ‘Bir Nefes Sıhhat' ziyaretleri kapsamında bugüne kadar 17 binin üzerinde vatandaşımızı ziyaret ederek hediyelerimiz takdim ettiler. Projemiz aralıksız olarak devam edecek” dedi.