'Bir pati de sen tut' diyerek sokak hayvanlarına umut oldular

Eğitim öğretim dönemi boyunca yaptığı sosyal ve kültürel faaliyetlerle adından sıkça söz ettiren Kula Jeopark Ortaokulu uygulamaya başladığı 'Bir pati de sen tut' projesiyle sokak hayvanlarına sahip çıktı.

‘Bir pati de sen tut' sloganıyla başlattığı proje ile ellerindeki pankartlarla sloganlar atarak evlerinden getirdikleri su ve mamaları sokak hayvanlarının en çok bulunduğu park ve bahçelerin muhtelif yerlerine bırakan Kula Jeopark Ortaokulu öğrencileri, duyarlılıklarıyla örnek oldu.

Okul Rehber Öğretmeni Gülçin Uysal'ın organize ettiği ve veliler ile Kulalı vatandaşların da desteklediği proje ile sokak hayvanlarını besleyen öğrenciler, vatandaşların da takdirini topladı. Son zamanlarda sokak hayvanlarına uygulanan şiddet içerikli eylemlere farkındalık oluşturmak için ‘Bir pati de sen tut' projesi ile sokak hayvanlarını elleri ile besleyen öğrenciler, hayvan sevgisine dikkat çekti.

Son zamanlarda artan sokak hayvanlarına şiddet eylemlerine dikkat çekmek ve hayvan sevgisini öğrencilere daha fazla aşılamak için böyle bir proje başlattıklarını dile getiren okul rehber öğretmeni Gülçin Uysal, "Böyle duyarlı ve sevgi dolu öğrencilere rehberlik ettiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bunun gibi doğayı ve her türlü canlıyı yücelten projeleri gerçekleştirmeyi devam etmekte kararlıyız." dedi.

Okul Müdürü Enver Yılmaz ise şunları söyledi: "'Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.' hadisinden yola çıkan öğrencilerimize sadece insanlara değil doğadaki tüm canlılara sevgi ve şefkat duygusuyla hareket etmesi gerektiğini halkımıza bir kez daha hatırlattığı için onlarla gurur duyurum. 'Bir pati de sen tut' sloganıyla başlattığımız proje ile öğrencilerimiz, velilerimiz ve Kulalı vatandaşlarımızın da desteğiyle, pankartlar ve sloganlar eşliğinde ilçemizdeki sokak hayvanlarının en çok bulunduğu yerlerde sokak hayvanlarımızı besledik. Bu gibi çalışmalarımız daha da büyüyerek devam edecek.”