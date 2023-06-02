Hanım lokallerindeki kursiyerlerin yaptığı eser ve ürünlerden oluşan sergi, 6 Haziran Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Yunusemre Belediyesi'nin birçok mahallede açtığı hanımlar lokallerinde kursiyerler tarafından üretilen birbirinden güzel eserler görücüye çıktı. Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Halk Eğitim Merkezinin katkılarıyla “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” nedeniyle sergilenen El Sanatları Sergisinin açılışı yapıldı. Açılışa Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, Meclis Üyesi Arif Alkan, Yunusemre Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak, MHP İl Başkan Yardımcısı Muammer Babuş, Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Halil Kallat ile vatandaşlar katıldı.

Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, başta Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başta olmak üzere serginin hazırlanmasında emeği geçen kurs öğreticilerine, kursiyerlere teşekkür etti. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 2 bin 500'den fazla kurs açtıklarını, bu kurslara 30 binden fazla kursiyerin katıldığını vurgulayan Oğuz, Manisa'nın en kalabalık ilçesi olarak en fazla kurs açılın merkezin Yunusemre Halk Eğitim Merkezi olduğunu söyledi. Oğuz, halkın talepleri istikametinde her türlü kurs açtıklarını ve kursiyerler tarafından yıl boyunca yapılan birbirinden güzel el emeği eserleri sergilemek ve insanlara tanıtmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ise, 100 yıl önce kurulan Cumhuriyetin bugün eğitim neferleri ile yükselmeye devam ettiğini kaydetti. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün 1-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği Hayat Boyu Öğrenme Haftasının çeşitli etkinliklerle kutlandığını ifade eden Demirtaş, açılan 2 bin 500 kursa 30 binden fazla kursiyerin katıldığını vurguladı.

Açılışta konuşan Başkan Çerçi, “Hanımlarımız; okuma yazma kursundan dokumacılığa, kuaförlükten dikiş nakışa, İngilizceden bilgisayar kullanmaya kadar birçok branşta eğitim görüyor, sosyalleşme fırsatı buluyor. Burada ne görüyorsanız bunların hepsi kursiyerlerimize öğretiliyor. Meslek sahibi oluyorlar. Yetki belgesi de alarak üretim yapıyorlar. Kendi bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Bunların hazırlanmasını en başta sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dır. Özellikle ona şükranlarımızı sunuyorum. Her şey halkımız için. Halka hizmet, Hakka hizmettir. Emeği geçenleri kutluyorum.” dedi.

Sergi Millet Çarşısı Fuaye Salonunda 6 Haziran tarihine kadar vatandaşların beğenisine sunulacak.