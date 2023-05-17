Birçok kişi hipertansiyon hastası olduğunu bilmiyor

Özlem Yayar, dünya çapında 30-79 yaş arası yaklaşık 1,28 milyar yetişkinde hipertansiyon olduğunu belirtti. Yayar, erken ölümlerin önemli bir nedeninin hipertansiyon olduğunu, hipertansiyonu olan kişilerin büyük çoğunluğunun bu durumun farkında olmadığını için hastalığın ‘sessiz katil' olarak nitelendirildiğini belirtti.

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak çalışan Dr. Özlem Yayar, 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Dünya çapında 30-79 yaş arası yaklaşık 1,28 milyar yetişkinde hipertansiyon bulunduğunu belirten Yayar, “Hipertansiyon dünya çapında erken ölümlerin önemli bir nedenidir. Hipertansiyonu olan kişilerin büyük çoğunluğu bu durumun farkında değildir bu sebeple hipertansiyona ‘sessiz katil' denilmektedir. Pek çok hipertansiyon hastası semptomları olmadığı için hipertansiyona sahip olduklarının farkında değildir ve ne yazık ki çoğu zaman hastalık kalp krizi veya felç gibi olumsuz sağlık sonuçlarına neden olduğunda öğrenilmektedir. Dünya çapında hipertansiyonu olan yetişkinlerin yüzde 50'sinden azı yüksek tansiyonlarının olduğunun farkındadır. Yüksek tansiyon ile mücadele, damar hastalıklarının her aşamasında çok önemli yer tutarken, fonksiyon kaybı ve ölüm oranlarını azaltmada en etkin tedavi yaklaşımlardan biri olmaya devam edecektir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Hipertansiyonu nasıl önleyebiliriz”

Hipertansiyonu önlemek ve hipertansiyonu olan bireylerde hastalığı kontrol altına almak için yapılması gerekenlerin başında tuz alımını azaltmak olduğunu dile getiren İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Özlem Yayar, “Daha fazla meyve sebze tüketmek, düzenli fiziksel aktivite yapmak, tütün kullanımından kaçınmak, alkol tüketimini azaltmak, diyette doymuş yağ ve trans yağları azaltmak, stresle baş etme becerilerini güçlendirmek, düzenli olarak kan basıncını ölçmek, yüksek tansiyon rahatsızlığı var ise hekim kontrolünde gerekli ilaç tedavilerini uygulamak önem arz etmektedir” şeklinde açıklamalarda bulundu.