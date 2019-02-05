‘Bireysel sulama sistemleri hibe desteği' başvuruları başladı

Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nca uygulanan ‘2019 yılı bireysel sulama sistemleri hibe desteği' başvurularının başladığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca uygulanan ‘2019 Yılı Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteği' kapsamında müracaatların başladığını ifade eden Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, başvuruların 1 Mart 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edeceğini söyledi.

Hibe desteği sağlanacak yatırımlar ile ilgili bilgi veren Topal, “Bireysel Sulama Sistemleri hibe desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler müracaatlarını 1 Mart 2019 Cuma gününe kadar Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapabilecek. Üreticilere, tarla içi damlama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damlama sistemi kurulması, Lineer veya center pivot sulama sistemi kurulması, tamburlu sulama sistemi kurulması, güneş enerjili sulama sistemi kurulması konulu yatırımlarda hibe desteği sağlanacak.” dedi.

Başvuru yapabilmek için gereken şartların da bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak gerektiğini ifade eden Topal, daha önce hak kazanan proje sahiplerinin 5 yıl süresinde tekrar başvuru yapamadığını söyledi. Daha önce hak kazanan proje sahiplerinin ancak farklı yatırım konuları için tekrar başvuru yapabildiğini ifade eden Başkan Topal, hibe desteği tutarı ve oranı hibeye esas mal alım tutarı gerçek ve tüzel kişiler için 1 milyon TL'yi geçememesi gerektiğini söyledi.

Başvuruların 1 Mart 2019 Cuma günü mesai bitiminde sona ereceğini hatırlatan Başkan Topal, başvuru için su kaynağı ruhsatının bulunması gerektiğini ifade etti. Başvuruların bizzat Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapılacağını ifade eden Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, detaylı bilgi almak isteyenlerin Kula İlçe Tarım Müdürlüğü veya Kula Ziraat Odası Başkanlığı'na danışabileceklerini sözlerine ekledi.