Birinci sınıf öğrencilerini güllerle karşıladılar

Akhisar'da 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte kutlanan İlköğretim Haftası etkinliği Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Okulun 4. sınıf öğrencileri birinci sınıf öğrencilerine 'Hoş geldin' diyerek gül takdim etti.

İlköğretim Haftası etkinliği, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırloğlu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Mermer ve İlçe Milli Eğitim müdürlüğüne bağlı okulların katılımı ile Milli Egemenlik Meydanı Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı.

Çelenk programının ardından İlköğretim Haftası ikinci töreni Akhisar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda yapıldı. Programa Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Emniyet Müdürü Engin Pınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Mermer, Siyasi Parti Temsilcileri, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Mermer, “Milli ve manevi değerlerimize bağlı çağın teknoloji gelişmelerini takip edebilen ve üreten bir toplum yetiştirerek ülkemizi yüceltmeye çalışıyoruz. Genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz, çocuklarımızı ve gençlerimizi milli eğitim davamız hedeflerinde yetiştirmek bu topraklara olan borcumuzdur. Akhisar'da eğitim neferleri olarak 28 bin öğrencimizin hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız” dedi.

Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya ise yaptığı konuşmada, “Hepinizin çok iyi bildiği gibi bir anne ve babanın evlatlarına verebileceği en değerli şey iyi bir eğitimdir. Çocuklarını geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Fakirlikten, esaretten, yokluktan her türlü zahmetten kurtulmanın geleceği emin bir şekilde karşılamanın günlük yaşantımızın düzgün bir şekilde sürdürmenin yegane yolu eğitimdir. Onun için çocuklarımızın eğitimine hem yönetimimiz hem insanlarımız hem anne babalar hem kamu görevlileri elimizden gelen her türlü özeni her türlü değeri çocuklarımıza en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı öyle bir yetiştirmeliyiz ki içinden çıktığı toplumun değerlerini, tarihini, kültürünü bilen dünya değerlerini dünyanın nereye gittiğini dünyanın nasıl yaşadığını dünyanın nasıl döndüğünü çok iyi anlayan ve Atatürk ilke ve inkılaplarını çok iyi öğrenmiş onları özümsemiş geleceğe güvenle bakan meslek sahibi kendine güvenen dünya vatandaşları içerisinde kendisini en üst seviyede gören pırıl pırıl bir nesil yetiştirmeliyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından okulun halk oyunları ekibi gösterisi büyük beğeni toplarken ardından ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine 'Hoş geldin' diyerek gül takdim etti.