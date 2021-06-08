Birleşmiş Milletler'den Manisa Valisi Karadeniz'e ziyaret

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Manisa'da bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti. Göç ve uluslararası koruma alanında yürütülen faaliyetler, Manisa'da bulunan sığınmacıların istihdamı ve sığınmacı çocukların eğitimine ilişkin konuların değerlendirildiği ziyarette, BMMYK Temsilcisi Leclerc, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediyelerle işbirliğini arttırmaya yönelik yapılan çalışmalara ilişkin bilgi vererek, göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı Vali Karadeniz'e teşekkürlerini iletti.

Vali Karadeniz de ziyareti sebebiyle BMMYK Temsilcisi Leclerc'e teşekkür ederek, Manisa'ya özgü ürünler hediye etti.