Birlik Caddesi'nin peyzajı tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Birlik Caddesi'nde başlatılan prestij cadde düzenleme çalışmaları kapsamında yürütülen peyzaj çalışmaları tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin, Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi sınırları içinde yer alan Birlik Caddesi'nde başlattığı prestij cadde düzenleme çalışmaları kapsamında yürütülen peyzaj işlemleri tamamlandı. İlk olarak kaldırımlarının yenilenmesiyle başlayan, ardından orta refüj uygulaması ve aydınlatma direklerinin dikilmesiyle devam eden çalışmalarda, daha sonra Kent Estetiği Dairesi Başkanlığının peyzaj çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin yoğun ve özverili çalışmalarıyla caddedeki peyzaj uygulamaları da kısa sürede tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa'ya prestij katacak caddeleri kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Birlik Caddesi olarak bilinen Müftü Alim Efendi Caddesi'nde prestij cadde düzenleme çalışmaları kapsamında peyzaj işlemlerimizi tamamladık. Palmiyeleri ve kendi seramızda yetiştirdiğimiz zeytin bonsaileriyle caddemiz, yeşilin sıcağıyla buluştu. Prestij cadde düzenlemesinin tamamen noktalanmasının ardından bu caddemiz de, yepyeni ve modern çehresiyle Manisalı hemşehrilerimizi selamlayacak. Hayırlı olsun” diye konuştu.