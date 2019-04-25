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Bisiklet tutkunları Salihli'de buluşuyor

Üç yıldır Manisa merkezde çeşitli rotalarda gerçekleştirilen Manisa Bisiklet Festivalinin 4’üncüsü Cuma, Cumartesi ve Pazar günü Salihli’de yapılacak.

Üç yıldır Manisa merkezde çeşitli rotalarda gerçekleştirilen Manisa Bisiklet Festivalinin 4'üncüsü Cuma, Cumartesi ve Pazar günü Salihli'de yapılacak.


Manisa Bisiklet Festivali, tarihi ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Salihli ev sahipliğinde yapılacak. Tüm Türkiye'den yaklaşık olarak 200 bisikletçinin katılacağı festival bugün, yarın ve Pazar günü gerçekleştirilirken, festivalde her biri 80 kilometrelik 3 rota geçilecek. Rotalar 1. gün Çavlu-Kemer-Tekelioğlu-Bintepeler-Sart, 2. gün Şirinyer-Subatan Yaylası-Gölcük-Caferbey, 3. gün Dombaylı- Hermos Kanyonu- Adala- Salihli olarak belirlendi.


Öte yandan festival komitesinin Manisa'dan dernek başkanı Yüksel Gemici, İlker Uzelli, Salihli'den İsmail Hakkı Aslan, Gökhan Şenal ve Emre Gencer'den oluştuğu öğrenildi.

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