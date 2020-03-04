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Bisküvi içinden uyuşturucu çıktı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanan otomobilde çikolatalı bisküvilerin içine gizlenmiş 31.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ‘dur' ihtarına uymayarak kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanan otomobilde çikolatalı bisküvilerin içine gizlenmiş 31.9 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri dün gece şüpheli bir otomobili takibe aldı. Dün gece saat 24.00 sularında Alaşehir'e giriş yapan özel bir otomobilden şüphelenen ekipler, aracı durdurmak istedi. Araçta bulunan iki kişi polisin dur ihtarına uymayarak otomobilleriyle kaçmaya başladı. Yaşanan takibin ardından ekipler şüpheli otomobili Hacıbey Mahallesi'nde sıkıştırarak durdurmayı başardı. Araçta arama yapan ekipler, çikolatalı bisküvi içine sıkıştırılmış ambalajlı 31.90 gram kristal isimli uyuşturucuyu ele geçirdi. Gözaltına alınan E.Z. (32) ve Ü.M. (23) isimli şahıslar, poliste alınan ifadelerinden sonra bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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