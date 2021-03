'Biz varız' ekibinin gönüllü sayısı her geçen gün artıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 'Biz varız' adıyla hizmet veren gönüllüler ekibinin üye sayısı her geçen gün artıyor.

Yaklaşık on ay önce 6 kişi ile başlayan 'Biz varız' ekibi üye sayısı 60 kişiye ulaştı. 60 kişiden oluşan 'Biz varız' ekibi Alaşehir'in tüm mahallelerinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıtıyor. Bülent Üzümovalı, Turgay Günay, Okan Kökten, Recep Akgün, Hüseyin Yalın ve Halil Doğan Girgin'den oluşan yardım sever ekibi Üzümovalı Gençlik Spor Kulübü bünyesinde 'Biz varız' adıyla iyilik hareketi başlattı. 'Biz varız' ekibi Alaşehir'de ihtiyaç sahibi aileleri tesbit ederek, topladıkları gıda, giyim, yakacak gibi yardım malzemelerini yerine ulaştırıyor.

Nakit para kabul etmiyorlar

Ekip adına konuşan Bülent Üzümovalı, "Yaklaşık on ay önce yardımsever gençler olarak, spor kulübümüz bünyesinde bir iyilik hareketi başlatma kararı aldık. Yardım toplayıp dağıtabilmek için ilgili kurumlardan resmi izinleri aldık. İzin almamızla birlikte başlayan çalışmalarımız her gün biraz artarak, bu gün itibariyle 60 kişiye ulaştı. Çalışmalarımızda her mahalleden bir temsilcimiz var. Mahalle temsilcilerimiz, kendi mahallesindeki ihtiyaç sahibi aileleri tesbit ediyor. İhtiyaca göre yardım topluyoruz, topladığımız yardım malzemeleri en az iki kişi eşliğinde ihtiyaç sahibi ailemize ulaştırılıyor. Bütün çalışmalarımızı kayıt altına alıyoruz. Yardım toplama çalışmalarında kesinlikle nakit para kabul etmiyoruz. İhtiyaç sahiplerine de nakit para vermiyoruz. Çalışmalarımız tamamen gönüllülük esasına bağlı ve gönülden çalışan arkadaşlarımızdan oluşuyor." dedi.