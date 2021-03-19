Bizim Ev Sosyal Tesisleri yeni yüzüyle hizmete başladı

Salihli Belediyesi'nin işletmelerinden olan Bizim Ev Sosyal Tesisleri, baştan aşağı yenilenen modern görünümü ve yepyeni terasıyla yeniden hizmete açıldı.

Salihli'nin doyumsuz manzarası eşliğinde doğal güzelliği ve yeşillikler içerisinde bulunan Bizim Ev Sosyal Tesisleri, kontrollü normalleşme süreci kapsamında hijyen ve mesafe kurallarına göre 09.00-19.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek.

Korona virüs önlemleri nedeniyle kapalı olan tesis, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından iç ve dış mekanlarında kapsamlı bir tadilat çalışması yapılarak yenilenmişti. Tesisin ön bahçesinde bulunan alanı düzenleyerek laminat parke ile kaplayan ekipler, 350 metrekare büyüklüğündeki terasın üzerini açılır-kapanır tavan ile kapatarak modern bir görünüme kavuşturdu. Son derece nezih bir ortamda, kaliteli ve zengin menüsüyle Salihlililerin damak tadına hitap eden sosyal tesis, yenilenen terası, çocuk oyun grubu ve zengin kahvaltı menüsü ile her kesime hitap ediyor.

Toplum sağlığını korumak amacıyla periyodik olarak ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının yapıldığı Bizim Ev Sosyal Tesisleri, düğün, nişan, sünnet ve özel günlerde de kaliteli hizmet anlayışı ve ekonomik fiyatlarıyla mutluluklara ortak oluyor.