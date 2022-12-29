Bonus Hoca'dan sınava girecek öğrencilere seminer

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizesinde Kent Meydanı Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde, 'Bonus Hoca' olarak tanınan Doğu Akdeniz Üniversitesi Türkiye Eğitim Danışmanı, TRT Haber Eğitim Editörü Süleyman Beledioğlu, dönem sonunda sınava girecek olan lise son sınıf ve orta okul son sınıf öğrencilerine sınav anı, sınav kaygısı ve sınav stresi konularında seminer verdi.

Seminerle ilgili konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, "Lise son sınıf ve orta okul son sınıf öğrencilerimizin YKS ve LGS sınavlarına az bir süre kala öğrencilerimiz sınav anı, sınav kaygısı ve sınav stresi konularında ülkemizde çokça tanınan dünya çapında çalışmaları olan bonus hoca olarak bilinen Süleyman Beledioğlu'dan seminer aldılar. Öğrencilerimize sınav ve ders çalışma konularında önemli ip uçları veren Bonus Hocamıza Kula İlçe Milli Eğitim ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş ile birlikte seminere katılan Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, Süleyman Beledioğlu'nun öğrencilere sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ederek çiçek ve hediye takdim etti.