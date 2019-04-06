İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Bonus Hoca'ya Kırkağaç'ta yoğun ilgi

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde öğrencilerle buluşan sosyal medyada Bonus Hoca olarak bilinen Süleyman Beledioğlu yoğun ilgiyle karşılaştı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde öğrencilerle buluşan sosyal medyada Bonus Hoca olarak bilinen Süleyman Beledioğlu yoğun ilgiyle karşılaştı.


Sosyal medyada Bonus Hoca olarak bilinen TRT Eğitim Danışmanı Süleyman Beledioğlu Kırkağaç'ta öğrencilerle buluştu. Kırkağaç Belediyesi Kültür Merkezinde 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik seminer veren Beledioğlu, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterilen seminer sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya tarafından Beledioğlu'na çiçek takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.