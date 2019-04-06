Bonus Hoca'ya Kırkağaç'ta yoğun ilgi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde öğrencilerle buluşan sosyal medyada Bonus Hoca olarak bilinen Süleyman Beledioğlu yoğun ilgiyle karşılaştı.

Sosyal medyada Bonus Hoca olarak bilinen TRT Eğitim Danışmanı Süleyman Beledioğlu Kırkağaç'ta öğrencilerle buluştu. Kırkağaç Belediyesi Kültür Merkezinde 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik seminer veren Beledioğlu, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterilen seminer sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya tarafından Beledioğlu'na çiçek takdim edildi.