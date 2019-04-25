Borsadan üreticilere bilgilendirme toplantıları

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm üreticilerine verimi ve üzüm kalitesini arttırmaya yönelik Alaşehir Ticaret Borsası tarafından eğitim verildi.

Alaşehir Ticaret Borsası üzüm üreticilerini bilgilendirme toplantıları düzenliyor. İlk eğitim toplantısını Tepeköy Mahallesinde gerçekleştiren Alaşehir Ticaret Borsası üzüm üreticilerine yönelik verimi ve kaliteyi arttırmaya yönelik bilgiler verdi. Eğitimler hakkında bilgi veren Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, "Alaşehir'de yaklaşık 120 bin dekar alanda bağcılık yapılıyor. Alaşehirlilerin yüzde 90'ı geçimini bağcılıkla sağlıyor. Ayrıca Türkiye'nin üzüm ambarı olan Alaşehir, aynı zamanda en çok yaş ve kuru üzüm ihracatı yapılan bölgemizdir. Üreticilerimizin ürettikleri ürünleri yetiştirmelerinde, pazarlamalarında sıkıntı yaşamamaları için borsamız teknik elemanları tarafından bilgilendirme toplantıları yapmaya başladık. Bilgilendirme toplantılarında üzüm üretiminde karşılaşılan sorunlar tespit edilerek, teknik elemanlarımız tarafından yerinde çözümler üretilmektedir. Üreticilerimizin sezon başında ürününü yaş yada kuru satmaya karar vermesi ve ürününü seçmiş alana yönelik teknik bakımları yapması gerektiği, zirai bakımlarda yaşanan sorunlar, gübre kullanımı gibi konularda bilgiler veriliyor. Ayrıca soru cevap yöntemiyle bilgi alış verişleri yapılmaktadır. Amacımız üreticilerimizin sağlıklı, güvenilir ürün yetiştirebilmelerini sağlamaktır. Çalışmalarımız tüm mahallelerimizi kapsayacaktır" dedi.