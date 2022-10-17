Boşnaklardan Kaymakam Kapankaya'ya Boşnak börekli ziyaret

Manisa'nın Turgutlu ilçesine faaliyetlerini sürdüren Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Turgutlu Şubesi başkanı ve yönetimi, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya'ya Boşnak börekli ziyarette bulundu.

Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Manisa ve Turgutlu yönetimi, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya'ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Dernek Başkanı Muharrem Baysak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kaymakam Kapankaya'ya dernek çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi verirken, ziyarette meşhur Boşnak Böreğini de takdim etti.

Kaymakam Kapankaya, Dernek Başkanı Muharrem Baysak ve Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaretten dolayı teşekkür etti.