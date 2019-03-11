Boya atölyesi ekipleri dur durak bilmiyor

Çalışmalar kapsamında Osmancık, Baktırlı, Çepnibektaş köy kahvehaneleri ile Yılmazlar ve Şehitler Mahalle muhtarlıkları sil baştan boyanarak yeni bir görünüme kavuştu.

Turgutlu Belediyesi gerek ilçe merkezinde, gerekse kırsal mahallelerde boyama çalışmalarına devam ederken, çalışmalar kapsamında Osmancık, Baktırlı, Çepnibektaş köy kahvehaneleri ile Yılmazlar ve Şehitler mahalle muhtarlıkları boyanarak yeni bir görünüme kavuştu. Boyama çalışmalarının imkanlar dahilinde devam edeceğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren uzak yakın ayrımı yapmadan çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürmeye de devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü boya atölyesi ekiplerimiz Osmancık Mahallesi, Baktırlı Mahallesi, Çepnibektaş Mahallesinde bulunan köy kahvehaneleri ile Yılmazlar Mahallesi ile Şehitler Mahallesi muhtarlık binalarını sil baştan boyayarak yeni bir görünüm kazandırdı. İmkanlar dahilinde Turgutlu'nun her noktasına destek vermeye devam edeceğiz. Yenilenen binalar vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Mahalle muhtarları da yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.