Bozköy Deresi'nde tersip bendi imalatları sürüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesi'nde yaşanabilecek sel felaketine karşı yürüttüğü menfez çalışmalarını tamamlamasının ardından Spil Dağı'ndan ve derelerden gelen yoğun su akışını kesmek amacıyla tersip bendi imalat çalışmalarına başladı.

Yağışlı havalarda taşkınların oluşmaması için tüm önlemleri alan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ilk olarak Uncubozköy Mahallesi'ndeki Çakal Deresi'nde yağmur sularının sağlıklı bir şekilde Bozköy Deresi'ne deşarj edilmesi için menfez çalışmalarını tamamladı. Menfez çalışmalarının ardından Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Spil Dağı'ndan ve derelerden gelen yoğun su akışının önüne geçebilmek amacıyla tersip bendi imalatlarına başlandı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz ve mahalle muhtarı Halil Oğulganmış ve yetkili personel ile birlikte bend çalışmalarını yerinde inceledi.

“Bölgedeki soruna kökten çözüm getiriliyor”

Çalışma ile ilgili bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz, “Geçtiğimiz kış aylarında yaşanan aşırı yağışlı havalarda Çakal Deresi olarak adlandırılan noktanın Bozköy Deresi ile olan bağlantı kısmında sorunlar yaşandı. Önce Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı menfez çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmaları takiben, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak derenin üst kısımlarından itibaren aşağıya doğru 4 adet tersip bendi imalatı yapıyoruz. Buradaki gayemiz yukarıdan hızlı bir şekilde gelen suyun, menfezi kapamaması ve sağlıklı bir şekilde akışının sağlanmasıdır” dedi.

Uncubozköy Mahallesi Muhtarı Halil Oğulganmış, “Bir şikayetimiz yok. Yapılan menfez ve tersip bendi çalışmaları da kalıcı bir çözüm olacak. Suyun akışı sağlıklı olacak ve sorun çıkmayacak. Cengiz Başkanımıza da kocaman bir teşekkür ediyorum” dedi.