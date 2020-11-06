İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bozulan yollar onarılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçe merkezinde kurum kazılarının ardından bozulan yollarında üst yapı çalışmasına devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da yürütülen çalışmaları inceledi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçe merkezinde kurum kazılarının ardından bozulan yollarda yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da, Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ile birlikte yürütülen çalışmaları inceledi. Çalışmalar kapsamında, yaklaşık 100 bin metre kare kilit parke döşemesi yapıldığını dile getiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, mevcut caddelerin konfor ve estetiğe kavuşacağını da sözlerine ekledi. Topkaya, incelemenin ardından, Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı Kerim Çakır'ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.