Bu acıya yürek dayanmaz

Dün akşamüstü Manisa'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba, anne ve kızları birlikte son yolculuklarına uğurlandı. Kazada ağır yaralanan ailenin geride kalan tek ferdi olan 27 yaşındaki öğretmen Onur Kaçım ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dün akşamüstü Onur Kaçım (27) idaresindeki 45 AJY 704 plakalı otomobilin, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Şaban C.Ç. (25) idaresindeki 34 ZR 6156 plakalı tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada olay yerinde hayatını kaybeden baba Hikmet Kaçım (50), anne Nadide Kaçım (49) ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kızları Melike Kaçım (15) için Manisa'nın Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesindeki İmam-ı Azam Camiinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, kazada ağır yaralanan Öğretmen Onur Kaçım'ın görev yaptığı MOSTEM'deki öğretmen arkadaşları ve öğrencileri, Kaçım Ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baba, anne ve kızlarının yan yana tabutları yürek dağlarken cenazeler kılınan cenaze namazının ardından Yunusemre ilçesine bağlı Yuntdağı Karahüseyinli Mahallesinde toprağa verildi.

Öte yandan kazada ağır yaralanan ve ailenin geride kalan tek ferdi olan 27 yaşındaki Öğretmen Onur Kaçım'ın yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.