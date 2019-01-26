Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor

Manisa'da sıra bekleyen müşterileri için ilginç çözümler üreten berber, salonuna aldığı langırt ve oyun konsolu ile müşterilerinin ücretsiz faydalanmasını sağlıyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 1 buçuk yıldır hizmet veren berber, sıra bekleyen müşterileri için ilginç bir çözüm üretti. Müşterilerini sırada bekletmemek için randevu sistemi kuran işletme sahibi Berkan Gördesli, bununla da başa çıkamayınca farklı yöntem buldu. Gördesli, daha sonra salona langırt ve oyun konsolu getirdi. Gördesli'nin müşterileri için verdiği emek, karşılık buldu. Berber salonu farklılığı ile kısa sürede gençler tarafından ilgi gördü. Müşteriler, berber dükkanında oturmak yerine oyun oynayarak, sıralarının gelmesini bekliyor. Oyun oynayan müşterilerin canlarının sıkılmasının önüne geçilirken, daha önce birbirini hiç tanımayan insanlar da oyun sırasında kaynaşarak sosyalleşiyor. Müşterilerden Servet Geçici, “Sürekli buraya geliyorum. Başka berbere gitmiyorum. Saçımı bildikleri için ona göre yapıyorlar. Bizim için burada eğlenceli işler yapıyorlar. Sürekli eğlendiğimiz için hiç sıkılmıyoruz. Sırası geleni alıyorlar. Sırası gelemeyen burada oyun oynuyorlar. Eğleniyoruz.” diye konuştu.

12 yıldır mesleği yapan işletme sahibi Berkan Gördesli, müşterilerinin sıkılmaması adına böyle bir yöntem bulduğunu söyledi. Gördesli, şöyle konuştu: “1 buçuk yıldır aktif haldeyiz. Mekanımızda yenilikler olması adına langırt aldık. Üst kata da oyun konsolu getirdik. Randevu sistemi ile çalışıyoruz ama erken gelen müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için böyle bir şey düşündük. Farklı ve yenilikçi olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince genç kesime hitap etmeye çalışıyoruz. Berber salonlarında sürekli aynı sistem. Daha farklı bir şey yapalım dedik. Düşündüğümüz bu yöntem hem maddi hem de manevi açıdan bizi daha iyi yerlere taşıdı”