Bu konferansta hayat umut bulacak

00 ile 16.00 arasında Akhisar Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenecek.

Akhisar Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı proje kapsamındaki konferansın açılış konuşmasını Akhisar Proje Sorumlusu Ulucami Mahallesi Muhtarı Nesime Şakrak ve Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu yapacak. Konferans kapsamında Kan ve Kök Hücre Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Savaş, Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, Manisa Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal ve Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü ve hasta yakını Şehnaz Başaran konuşmacı olarak katılacak. Öte yandan konferans sonrasında gönüllülerden kök hücre, kan ve organ bağışı kabulünün de yapılacağı kaydedildi.

Akhisar ilçesi Ulucami Mahallesi Muhtarı Nesime Şakrak, 8 yıldır hayalini kurduğu projeyi Kan ve Kök Hücre Gönüllüleri Derneği önderliğinde Akhisar Belediyesi iş birliğiyle hayata geçeceğini ifade etti.

‘Yaşamak ve Yaşatmak için sana ihtiyacımız var Akhisar' sloganıyla hazırlanan sosyal sorumluluk projesi ile toplumun kan, kök hücre ve organ nakli konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. 'Yaşamak ve yaşatmak için Akhisar sana ihtiyacımız var' sloganıyla hazırlanan 'Hayata Umut' projesi ile tüm Türkiye'de kök hücre konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden Ulucami Mahallesi Muhtarı Nesime Şakrak, projenin, konferans programı ile ilk ayağının başlayacağını ifade etti. Muhtar Şakrak, "Bu proje tüm Türkiye'ye örnek olsun. Çocuklar oyun bahçelerinde oynasın" dedi.