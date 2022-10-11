Bu koroda her meslek ve yaş gurubundan kişi yer alıyor

Manisa'da, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi tarafından kurulan ve özellikle hiç müzik eğitimi almamış her meslek ve yaş gurubundan kişinin yer aldığı 20 kişilik Türk Müziği Korosu çalışmalarına başladı.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde doktordan hemşireye, ev hanımından öğretmene, esnaftan öğrenciye kadar her meslek ve yaş grubundan katılımcının yer aldığı 20 kişilik koro kuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 81 ilde koro kurulması planı doğrultusunda oluşturulan koro, çalışmalarına başladı. Ocak ayında Manisa'da vereceği konserin ardından komşu illerde sahne alacak olan Şehzadeler HEM Korosu, nisan ayının sonunda İstanbul veya Ankara'da gerçekleştirilecek olan organizasyonla 15 bin kursiyerin katılımıyla stadyum konserinde yer alacak.

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, yaptığı açıklamasında Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ve 81 ilde tüm halk eğitim merkezlerinde Türk Müziği Korosu kurulması planlamasına istinaden koroyu kurduklarını söyledi.

Nisan ayında 15 bin kişilik dev koro konser verecek

Kayaokay, “Koromuz nota bilgisine sahip olan kişiler tarafından oluşmamaktadır. Tamamen meşk usulüyle verilen bir eğitimdir. Koro çalışmalarımıza ekim ayı itibariyle başladık. Ekim, kasım ve aralık aylarında yapılacak çalışmalardan sonra ocak ayı içerisinde kendi ilimizde bir konser düzenleyeceğiz. Akabinde İstanbul Koordinasyon Merkezi tarafından belirlenecek komşu illerimizde konserlerimiz devam edecek. Konserin icrasından sonra şubat, mart ve nisan dönemlerinde koro çalışmalarına devam edilecek. Nisan ayı son haftasında ise Ankara veya İstanbul olmak üzere 15 bin kişilik kursiyerlerle bir stadyum korosu icra edilecektir” dedi.

"Her meslek ve yaş grubundan katılımcı var"

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi korosunu çalıştıran müzik öğretmeni Jale Karaalp de Şehzadeler HEM Türk Müziği Korosunun farkındalık oluşturmak adına oluşturulduğunu kaydetti. Karaalp, “Koroyu en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın hepsi buraya ilk önce eğlenmek adına geliyor, ilk hedefimiz eğlenmek ve Türk Müziği alanında bir farkındalık oluşturmanın yanında birlik, beraberlik ve birleştirici ruhunu oluşturmak. Bizim sloganımız 7'den 70'e müzik her yerde diyoruz. Bunu en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Bu bir yarış değil, müzik kültürümüzün önemine dem vurmak. Koromuz, doktordan hemşireye, öğretmenden ev hanımına, esnafına kadar her meslek ve yaş gurubundan kişilerden oluşuyor.” diye konuştu.

Koroya katılan Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi psikologlarından Ali Kırboğa da, hastalara müziğin ne kadar iyi geldiğini bildiğini ve o yüzden koro çalışmalarına katıldığını belirterek, koroda yer almaktan mutlu olduğunu söyledi. Kırboğa, “Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi'nin açtığı bu eğitime katıldım, çok disiplinli bir şekilde neşeli ve keyifli saatler geçiriyoruz. Sesimi eğitmek ve geliştirmek istiyorum” dedi.

Koroya katılan Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerinden Öznur Eken Öztürk ise hiç müzik eğitimi almadığını belirterek, “Tamamen alaylıyız, hem eğleniyoruz hem de sesimizi eğitiyoruz. Koro olarak Şehzadeler Halk Eğitimi merkezini en iyi şekilde temsil etmek amacıyla buradayız.” şeklinde konuştu.

Koroya katılmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde Acil Servis hemşiresi olarak görev yapan Zeyno Öztürk de şunları söyledi: “Açılan bu koro kursuna katılma amacım mesai sonrasında biraz rahatlamak. Müziği çok seviyorum. Evde mırıldanarak söylediğim şarkıları profesyonelce söylemek istiyorum. Kursa başlayalı henüz birkaç gün oldu ama kendimi çok daha iyi hissediyorum. Hedefimiz Halk Eğitim Merkezi olarak süper bir koro çıkarmak.”

Koroda yer alan Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerinden Aysel Ökmen ise, “Mesai sonrası hem dinlenmek hem de rahatlamak adına koroya katıldım. Koro olarak hedefimiz il bazında birinci olmak” dedi.