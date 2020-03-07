Bu oyunda gerilim, dram, aşk ve komedi bir arada

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 'Azrail' adlı tiyatro oyunu Manisalılarla buluştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun hazırladığı oyun her cuma saat 20.00'da sahne alıyor. Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz, oyunun ücretsiz olduğunu belirterek, tüm Manisalıları oyuna davet etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Dede Korkut hikayesinden uyarlanan 'Azrail' adlı tiyatro oyunu Manisalılarla buluşuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz'ün yönetmenliğini yaptığı oyun gerilim, dram aşk ve komediyi içerisinde barındırıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak 'Azrail' adlı oyunu Manisalıların beğenisine sunduklarını söyleyen Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz, "Oyunumuz Dede Korkut hikayesinden oyunlaştırdığımız anonim bir oyun. Her Cuma saat 20.00'da sahne alıyoruz. Oyunumuz biletsiz. Oyunda gerilim, dram, aşk ve biraz da komedi var. Tüm Manisalıları oyunumuza davet ediyorum" dedi.