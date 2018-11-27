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Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak dönüyor

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, yaz boyunca marangoz esnafından toplanan ve ağaç budama çalışmalarından elde edilen odunlar, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yaz boyunca marangoz esnafından toplanan ve ağaç budama çalışmalarından elde edilen odunlar, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.


Havaların soğuması ve kış mevsiminin de gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi aileler için çalışmaları sürdüren Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda yaz ayında toplanan odunları ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başladı. İhtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olduklarını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu Belediyesi olarak yaz-kış, yağmur-çamur demeden ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanlarına olmaya devam ediyoruz. Kış mevsiminin de gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte yaz aylarında toplanan ağaç dalları ve marangozlardan toplanan odunlar Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde çuvallanmaya devam ediyor. Ayrıca ekiplerimiz tarafından dağıtımı yapılıyor. Geçen yıl binlerce haneye ulaşarak ihtiyacı olan odunların dağıtımı gerçekleştirmiştik. Bu yıl daha fazla haneye ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız ihtiyaç sahibi ailelerin bu soğuk kış günlerinde Turgutlu Belediyesi'nin sıcaklığını yanlarında hissetmelerini sağlamak” dedi.

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