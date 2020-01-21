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Bülent Ecevit Köprülü Kavşağında sona doğru

Salihli’de, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Bülent Ecevit Köprülü kavşağında sona yaklaşıldı.

Salihli'de, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Bülent Ecevit Köprülü kavşağında sona yaklaşıldı.


Salihli'de yaşanan can ve mal kayıplarının önüne geçmek, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Bülent Ecevit Köprülü Kavşağının, yan bağlantı yollarında son düzenlemeler yapılıyor. Yapılan çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı ve teknik personel birlikte inceledi. Yan bağlantı yollarında aydınlatma ve trafik levhalama çalışmasının devam ettiğini ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, bu çalışmaların da önümüzdeki günlerde tamamlanacağını belirtti. İncelemeler sonrası, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve beraberindekiler Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

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