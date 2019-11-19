Bülent Ecevit Köprülü Kavşak'ta yan yollara asfalt atılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli'ye kazandırılan ve 'ölüm yolu' olarak adlandırılan Garaj önü ve Dörtyol kavşağında yaşanan ölümlü kazalara ve trafik yoğunluğuna son veren Bülent Ecevit Köprülü Kavşağının yan yollarında asfalt çalışmaları başladı. Meydan ve çevre düzenlemesi tamamlanan kavşaktaki yan yolların Kasım ayı sonuna kadar asfaltlanarak hizmete açılacağı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Salihli'ye kazandırdığı en önemli yatırımlardan biri olan ve E96 İzmir-Ankara karayolu üzerine yapılan köprülü kavşağın, meydan ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanarak yan yollarda sıcak asfalt çalışmaları başladı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, köprülü kavşakta gerçekleştirilen asfalt çalışmalarında incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ile birlikte alanı inceleyen Başkan Kayda, yüklenici firma yetkilisinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Köprülü kavşağın açılmasıyla birlikte Salihli'de ölümlü kazalara ve yaşanan trafik yoğunluğuna son verdiklerini belirten Başkan Kayda, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile birlikte Salihli'mizde ilkleri başardık. Dur-geç köprülerini tarihe gömdük. Atatürk Spor Salonu'nu yaptık. Yollar dedik, prestij caddeleri dedik hepsini yaptık. Yağmur suyu sorununu hallettik. Pazaryeri, otopark dedik, yerine getirdik. Eksiğimiz köprülü kavşağımız ölüm yoluydu, burada birçok canımızı kaybettik. Bir canın değeri hiçbir şeyle ölçülmez. Ölüm yoluna yapılan üst geçitle bu yolu kullananların can ve mal güvenliğini üst seviyeye çıkararak İzmir-Ankara karayolu üzerindeki yoğun trafiğe de rahat bir nefes aldırdık” diye konuştu. Çalışmaların 15 gün içinde tamamlanarak ilçe merkezi ile sanayi sitesinin bağlantısını sağlayan yan yolların ulaşıma açılacağını söyleyen Başkan Kayda, “Çalışmalar sırasında gösterdikleri sabır ve anlayıştan dolayı tüm sanayi esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Salihlimize büyük yatırımları kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e tüm hemşehrilerim adına teşekkür ederim. Salihlimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.