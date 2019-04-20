Bülent Korkmaz: ”Oyuncularımı tebrik ediyorum”

O baskıyla ikinci yarı bizi kalemize hapsettiler ama sonuçta kazanan taraf biz olduk” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Akhisarspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, her iki takım oyuncularını da tebrik ederek, “Sahada müthiş bir mücadele örneği gösterildi. İlk yarıda çok iyi oynadık, oyunu hakimiydik ve golleri de bulduk ama ikinci yarıda oyunun ivmesi değişti. Akhisar daha iyi oynamaya başladı. Gol pozisyonlarına girdi. Onlar için final gibi bir maçtı. O baskıyla bizi kalemize hapsettiler ama sonuçta kazanan taraf biz olduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.