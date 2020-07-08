Bunaltıcı sıcağın stresini Fresh Park'ta atacaklar

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Park ve Turgutlu Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda hayata geçirilen ve yaz mevsiminin bunaltıcı sıcağını özellikle çocuklar için keyfe dönüştüren Fresh Park'lar, yeniden hizmete açıldı. Fresh Park'ta eğlencenin saati her gün 13.00-15.00, 16.00-18.00 ve 19.00-21.00 saatleri arası olarak belirlendi.

Türkiye'de az sayıda örneği bulunan Fresh Park, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Yunusemre ilçesindeki Atatürk Kent Parkı ve Turgutlu ilçesindeki Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda 2017 yılından beri Manisalı vatandaşlara hizmet veriyor. Park alanı içerisinde bulunan Fresh Park'ta çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirmek isteyenler için eğlencenin saati hakkında bilgi verildi. Fresh Park'ın her gün 13.00-15.00, 16.00-18.00 ve 19.00-21.00 saatleri arasında vatandaşların hizmetine açık olduğu belirtildi.