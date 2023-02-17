Burak Çoban, Manisa FK'da

Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Adanaspor'dan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Çoban'ı kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübü, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Adanaspor'dan kanat oyuncusu Burak Çoban'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı. İmza törenine Manisa FK Başkanvekili Engin Anlı katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Burak Çoban, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için mutluyum. Deprem felaketi sonrası Adanaspor'un ligden çekilmesiyle bana kucak açan Manisa Futbol Kulübü ailesine teşekkür ediyorum. Manisa Futbol Kulübü'ne elimden gelen en büyük katkıyı vermeye çalışacağım" dedi.

Burak Çoban'ın, Manisa Futbol Kulübü'nün en anlamlı transferi olduğunu ifade eden Başkanvekili Engin Anlı ise, “Öncelikle hepimizi derinden yaralayan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Ülke olarak bu acıların üstesinden hep birlikte geleceğiz. Depremden etkilenen takımlar için Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar çok değerli. Biz de Manisa Futbol Kulübü olarak Adanaspor'dan Burak Çoban ile çok anlamlı bir imza atıyoruz. Manisa Futbol Kulübü formasıyla kendisine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Burak, bu sezon Akdeniz ekibiyle 22 maçta 4 gol, 5 asiste imza attı.