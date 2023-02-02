Bursalı doğa severler Kula'ya hayran kaldı

Tarihi ve turistik yapısıyla binlerce yerli ve yabancı turistin ilgi odağı haline gelen Manisa'nın Kula ilçesini ziyaret eden Bursa Koza Kültür Sanat ve Doğa Derneği üyeleri, Kula'ya hayran kaldı. Kula Yaren Efe Ekibi Yetiştirme Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri tarafından karşılanan ve rehber eşliğinde Kula'yı gezen yerli turistler, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Tarihi sokakları, öpüşen çatıları, turistik mimarisi ve birbirinden değerli göz dolduran güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Manisa'nın Kula ilçesi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Tarihi ve turistik yapısını yerinde incelemek için yaşayan müze Kula'yı ziyaret eden Bursa Koza Kültür Sanat ve Doğa Derneği üyeleri, Kula'ya hayran kaldı. Kula Yaren Efe Ekibi Yetiştirme Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri tarafından tarihi Beyler Evi'nde karşılanan ve yaren gösterisi ile Kula'ya özgü yaren türküleri tanıtılan dernek üyeleri, Rehber Mehmet Ali Karasöğüt eşliğinde Kula'da yaptıkları gezi de yaşayan müze Kula'ya hayran kaldı. Bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmeyen Bursalı doğa severler, Kula'nın tarihi mimarisini yakından görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Pandemi döneminde Kula'ya yaptıkları ziyarette dernek üyelerinin Kula'ya hayran kaldığını ve kısa zaman sonra 46 kişilik grupla yeniden Kula'nın göz dolduran mimarisi ile bir araya geldiklerini dile getiren Bursa Koza Kültür Sanat ve Doğa Derneği üyesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Metin Yazar, Kula'nın ilgi çekici özelliklerini yerinde inceleme fırsatına doyamadıklarını söyledi.

Kula'yı tanıtmak için Kula'nın en eski yaren ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanında dernek üyeleri ile birlikte çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Kula Yaren Efe Ekibi Yetiştirme Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Uğur Yiğen, Kula'ya gelen ziyaretçileri ağırlamaktan ve Kula'ya özgü gösteriler ile yaren türkülerini dinletmekten mutluluk duyduklarını söyledi.