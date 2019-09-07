'Büyük Taarruz' bisikletçileri Salihli'ye ulaştı

Afyonkarahisar Kocatepe'den 26 Ağustos'ta başlayan 'Büyük Taarruz Bisiklet Turu'na katılan bisikletçiler, Manisa'nın Salihli ilçesine ulaştı. Bisikletçilerin turu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül'de İzmir'de tamamlayacak.

Güzergah üzerindeki şehit mezarlarında anma töreni düzenleyen bisikletçiler, Salihli'de de Şehitlik Anıtı'na giderek, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Büyük Taarruz Bisiklet Grubu üyelerinin tümünün gönüllü olduğunu belirten Osman Kutlu, turun her ne kadar bisikletle yapılsa da asıl amaçlarının Büyük Taarruzu anmak ve anlatmak olduğu söyledi. Turun 9 Eylül'de İzmir'de sona ereceğini belirten Kutlu, “Afyon Kocatepe'den çıktığımız andan itibaren ordumuz hangi gün, hangi saatte nerede ise oradan geçiyoruz. Asıl amacımız unutulmuş olan büyük taarruzun kahramanlarını yerinde ve doğru şekilde nesi nesillere anlatmak ve aktarıp farkındalık oluşturmaktır" dedi.