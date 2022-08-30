Büyük Zafer'in 100'üncü yılına komando şov

yıl kutlamalarında Manisa'da bir gösteri sunan komando birlikleri kutlamalara renk katarken vatandaşlardan da büyük alkış aldı. Muay-Thai Milli Takımlar Antrenörü Ediz Barış tarafından çalıştırılan komandoların yakın dövüş gösterisi vatandaşlar tarafından dikkatlice izlendi.

Manisa'da Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları renkli gösterileri sahne oldu. Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunulması ve Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in tebrikleri kabulü ile başlayan kutlamalar daha sonra Cumhuriyet Meydanında devam etti. Meydandaki kutlamalara Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkan vekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Tank Albay Binali Osmanoğlu gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun oyuncuları tarafından sergilenen 'Zafere doğru' adlı oyunun hemen ardından Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi gösterileriyle Manisalıları büyüledi. Programda Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri de şiirler okudu. Programın en son bölümünde ise Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı komando birliklerinin gösterileri damga vurdu. Silahlı ve silahsız yapılan gösteriler büyük beğeni toplarken, Muay-Thai Milli Takımlar Antrenörü Ediz Barış tarafından çalıştırılan komandoların yakın dövüş gösterisi vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı. Program Hilal şeklini alan ve Türk bayrağı açan komandoların yemini ve Vali Karadeniz'in komandoları tebriği ile sona erdi.