Büyükbaş hayvan sayısı arttı

Mehmet Akyol 2018 yılı büyükbaş hayvan istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de bir önceki yıla göre yüzde 6.9'luk artışla 17 milyon 220 bin 903 büyükbaş hayvan sayısına ulaşılırken büyükbaş hayvanlarda ilk sırayı sığırlar aldı. Manisa ise 237 bin 414 büyükbaş hayvan sayısı ile Türkiye'de 26. sırada yer aldı.

TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol yaptığı açıklamada, "2018 yılında ülkemizdeki büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artarak 17 milyon 220 bin 903 baş olmuştur. Büyükbaş hayvanların türlerine göre dağılımı incelendiğinde, sığır (kültür, melez ve yerli) sayısı yüzde 6,9 artarak 17 milyon 42 bin 506 baş olurken, manda sayısı yüzde 10,5 artış ile 178 bin 397 baş olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı itibariyle Türkiye'de sığır sayısı en yüksek olan ilk 5 il sırasıyla 920 bin 746 baş ile Konya, 767 bin 112 baş ile Erzurum, 762 bin 574 baş ile İzmir, 571 bin 272 baş ile Diyarbakır ve 538 bin 682 baş ile Balıkesir olurken, sığır sayısı en düşük olan 5 il 12 bin 978 baş ile Kilis, 13 bin 881 baş ile Yalova, 25 bin 477 baş ile Rize, 33 bin 939 baş ile Tunceli ve 34 bin 918 baş ile Siirt olmuştur." dedi.

En çok manda Samsun'da

Büyükbaş hayvanlar içinde sığırdan sonra manda istatistiklerini de açıklayan Akyol, "Ülkemizde 2018 yılı itibariyle manda sayısına bakıldığında ise manda sayısı en yüksek olan ilk 5 il sırasıyla 21 bin 501 baş ile Samsun, 18 bin 190 baş ile Diyarbakır, 15 bin 58 baş ile İstanbul, 10 bin 805 baş ile Tokat ve 10 bin 377 baş ile Bitlis olurken, manda sayısı en düşük olan 5 il 3 baş ile Rize, 3 baş ile Uşak, 13 baş ile Yalova, 13 baş ile Malatya ve 17 baş ile Ardahan olmuştur. Muğla, Burdur, Adıyaman, Mardin, Karaman, Siirt ve Tunceli'de ise manda bulunmamaktadır." diye konuştu.

Manisa büyükbaş hayvan sayısında gerilerde kaldı

Ege Bölgesi ve Manisa'daki büyükbaş istatistiklerini de paylaşan Akyol şunları söyledi: "Ege Bölgesi illeri arasında 2018 yılı itibariyle sığır sayısı en yüksek olan il İzmir 762 bin 574 baş ile olurken en düşük olan il Uşak'ta ise 130 bin 640 sığır bulunuyor. Manda sayısına bakıldığında ise Ege Bölgesi illeri arasında manda sayısı en yüksek olan il 6 bin 840 baş ile Afyonkarahisar olurken en düşük olan il sıfır manda varlığı ile Muğla'dır. 2018 yılı itibariyle Manisa ili 237 bin 414 baş sığır ile en yüksek sığır sayısında Türkiye'de 26., Ege Bölgesinde 6. sırada; 570 baş manda ile en yüksek manda sayısında Türkiye'de 45., Ege Bölgesinde 3. sırada yer almaktadır. Manisa ilçeleri arasında sığır sayısı en yüksek olan ilçe 41 bin 180 baş ile Salihli olurken, sığır sayısı en düşük olan ilçe 2 bin 25 baş ile Gölmarmara ilçesidir. Manda sayısına bakıldığında Manisa'da manda varlığına sahip ilçeler; 420 baş ile Salihli, 86 baş ile Saruhanlı, 35 baş ile Akhisar, 27 baş ile Şehzadeler ve 2 baş ile Turgutlu şeklindedir. Diğer ilçelerde ise manda bulunmamaktadır."