Büyükelçiler Manisa Mesir Festivaline davet edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği'nden oluşan Manisa heyeti, Ankara'da çeşitli ülkelerin büyükelçilerini ziyaret ederek, 23-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek festivale davet etti.

Manisa'da 23-28 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 479. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinliklerine hazırlıklar kapsamında Mesir Festival Komitesi, Ankara'da büyükelçileri ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği yöneticilerinden Hesna Dayıoğlu ve İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcı Seyfettin Onat'ın yer aldığı heyet tarafından, Ankara'da bazı ülkelerin Büyükelçilikleri ziyaret edildi.

Sırasıyla İspanya, Bosna Hersek, Macaristan, Makedonya, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçilerini ziyaret ederek görüşmelerde bulunan Manisa heyeti, büyükelçileri Mesir Macunu Festivali'ne davet etti. Mesir Komitesi üyeleri, Büyükelçileri festivale davet ederken, davetten onur duyan Büyükelçiler ise festivale katılım sözü verdi. Mesir Macunu'nun tarihçesi ve daha önceki yıllarda gerçekleştirilen festivaller hakkında büyükelçileri bilgilendiren Manisa heyeti, bu yıl düzenlenecek festivalde “Türk Konsepti” üzerinde durulacağını ve ülkelerinin halk danslarını sergileyecek ekiplerin de getirilebilmesi doğrultusunda ayrıca kültürel renklilik katacaklarını belirttiler. Ziyaretlerle ilgili bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, bu yıl 47 ülkenin büyükelçisi, UNICEF ve UNESCO Türkiye temsilcileri ile yurtdışından 8 kardeş şehir ve 4 kültürel anlaşmamız bulunan şehirlere davetler yapıldığını ve katılım için olumlu geri dönüşlerin devam ettiğini bildirdi.