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Büyükşehir, 'Bakkal Şükrü Evi'ni Alaşehir Belediyesine tahsis etti

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı’nda, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaşehir’e kazandırılan Bakkal Şükrü Evi’nin ‘Kent Müzesi’ olarak kullanılmak üzere Alaşehir Belediyesine tahsisi gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı'nda, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaşehir'e kazandırılan Bakkal Şükrü Evi'nin ‘Kent Müzesi' olarak kullanılmak üzere Alaşehir Belediyesine tahsisi gerçekleştirildi.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirilen Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı'nda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaşehir'e kazandırılan Bakkal Şükrü Evi'nin ‘Kent Müzesi' olarak kullanılmak üzere, 10 yıllığına Alaşehir Belediyesine tahsis edilmesi maddesi de görüşüldü. Oylama öncesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığından ilgili proje için hazırlanan videonun gösterimi gerçekleşti. Teklif, oybirliğiyle kabul edilirken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Alaşehir Belediyemiz, Bakkal Şükrü Evi'ni kent müzesi olarak kullanmak amacıyla bizden talepte bulundu. Hukuk komisyonumuz da bizim düşüncemiz doğrultusunda karar almış. Hayırlı uğurlu olsun Başkanım” dedi.



Bakkal Şükrü Evi Protokolü imzalandı


Meclis toplantısının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile bir araya geldi. Başkanlar, mecliste kararı oybirliğiyle alınan Alaşehir Bakkal Şükrü Evi'nin 10 yıllığına Alaşehir Belediyesine tahsis edilmesine ilişkin protokolü imza altına aldı.

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