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Büyükşehir, Cansu'nun yüzünü güldürdü

Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçirdiği omurilik felci sonrası tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdüren milli judocu Cansu Buzyürük’e akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçirdiği omurilik felci sonrası tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdüren milli judocu Cansu Buzyürük'e akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Talebini geri çevirmeyen Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür eden Buzyürük, akülü tekerlekli sandalyeyle daha rahat hareket edebileceğini söyledi.


Sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli vatandaşların her zaman yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, akülü tekerlekli sandalye talebinde bulunan eski milli judocu Cansu Buzyürük'ün isteğini geri çevirmedi. Talep üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Buzyürük'ün akülü tekerlekli sandalyesini adresine teslim etti. Akülü tekerlekli sandalyesiyle artık daha rahat hareket edebileceğini ifade eden Buzyürük, talebini geri çevirmeyen Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

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