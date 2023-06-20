Büyükşehir destek verecek üretici kendi yemini kendi üretecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Kendi Yemini Kendin Üret' adlı projeyle üreticilere 50 bin kilogram 5'li karışım yem bitkisi tohumu ve 8 bin kilogram süt otu (ryegrass) tohumu desteğinde bulunmak için başvuruların toplanmaya başlandığını duyurdu. Başvuru kriterlerine uyan üreticilerin 28 Temmuz tarihine kadar istenen evraklarla birlikte 15 ilçede bulunan İlçe Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüklerine, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde ise Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına başvurabilecekleri belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticiye yönelik destek çalışmalarında geçtiğimiz yıl başlattığı ‘Kendi Yemini Kendin Üret Projesi'ni bu yıl da sürdürüyor. Projede başvurular toplanmaya başladı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayvan üreticilerinin süt verim ve kalitesini artırmak amacı ile yürüttüğü projede en fazla 25 adet büyükbaş veya 250 adet küçükbaş hayvan varlığına sahip, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilere yüzde 75 hibe ile toplamda 50 bin kilogram 5'li karışım yem bitkisi tohumu ve 8 bin kilogram süt otu (ryegrass) tohumu desteğinde bulunulacağı belirtildi.

Tohum desteği için başvurular toplanıyor

Projede yapılacak desteklemeler hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımızca yürütülen ‘Kendi Yemini Kendin Üret Projesi'nde yüzde 75 hibe ile Ryegrass (Süt Otu) Tohumu ve 5'li Karışım Yem Bitkisi (yüzde 35 Macar Fiği, yüzde 35 Yem Bezelyesi, yüzde 10 Tritikale, yüzde 10 Kılçıksız Buğday, yüzde 10 Kışlık Yulaf) Tohumu desteklemesinde bulunacağız. Projeden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın İlçelerimizde Büyükşehir Belediyemiz İlçe Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüklerine, Manisa Merkezde ise Büyükşehir Belediyesi Ana Binada bulunan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına 28 Temmuz 2023 tarihine kadar istenen evraklarla birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapacak üreticiler sadece tek bir ürünü seçebilecek” diye konuştu.

Proje için başvuru kriterleri ise şöyle açıklandı: “İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınmış Küçükbaş veya Büyükbaş Hayvan varlığını gösterir hayvan belgesi ile belgelendirilmiş 25 Büyükbaş veya 250 küçükbaş hayvan varlığına sahip olunması gerekmektedir. İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınmış Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ya da çiftçi belgesi ile belgelendirilmiş tapulu ya da kiralık en az 5 dekar ekim yapılacak tarlası olması gerekmektedir. Süt Otu Tohumu için 5 ile 10 dekar arası ekim alanı için 25 kg, 10 dekar ve üzeri için 50 kilogram tohum desteklemesi yapılacaktır. 5'li Karışım Yem Bitkisi Tohumu için 5 ile 10 dekar arası ekim alanı için 75 kilogram, 10 dekar ve üzeri için 150 kilogram tohum desteklemesi yapılacaktır.”