Büyükşehir destekli seralarda üretim devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi (Seracılık) projesi kapsamında Kırkağaç'ta üreticilere teslim edilen seralarda üretim başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, serayı ziyarette bulunarak hayırlı kazançlar dileklerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi (Seracılık) projesi kapsamında yüzde 75 hibeli olarak desteklenen seracılık projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırkağaçlı üreticilerin sera konstrüksiyon montaj işlemleri tamamlanan seralarda üretime başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Kırkağaç'ta üretici Ramazan Çatalca'ya teslim edilen serada incelemelerde bulundu. Yıldırım'a inceleme sırasında Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ve Yağmurlu Mahallesi Muhtarı Osman Zeybek eşlik etti. Yapılan çalışmalar ve üretim hakkında bilgi alan Yıldırım, üretici Ramazan Çatalca'ya hayırlı kazançlar temennisinde bulundu. Çatalca, destekleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.