Büyükşehir eğitimde işi sıkı tutuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Saruhanlı MABEM ile Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde eğitim hizmetlerinde önemli yatırımlar ve buna bağlı olarak atılımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özcan, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde adımızdan söz ettiriyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki eğitim hizmetlerini inceleyen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, ziyaretlerine Saruhanlı ilçesiyle devam etti. İlk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Hizmet Binası'nı ziyaret eden Daire Başkanı Özcan ardından MABEM idarecileri ve eğitmenleriyle bir araya geldi. Daha sonra Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret eden Özcan, minik öğrencilerle buluştu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde eğitim alanında önemli yatırımlar ve buna bağlı olarak atılımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özcan, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde adımızdan söz ettiriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceklerine ışık olmaya devam edeceğiz” dedi.