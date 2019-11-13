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Büyükşehir HİS göletleri bakımlarına devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Gördes ilçesi Tepeköy Mahallesindeki 2 adet hayvan içme suyu göletinin bakım onarımının yapılan temizlik çalışması sonrasında genişleterek daha kullanışlı hale getirilerek üreticilerin hizmetine sunuldu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, üreticilerin faydasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. İlçelerde sürdürülen çalışmalar ile üreticilerin yanında yer alan ve gelirlerinin artmasına yönelik yatırım çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekonominin canlanması adına yaptığı çalışmaları üreticilerin hizmetine sunuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Gördes ilçesi Tepeköy Mahallesindeki 2 adet hayvan içme suyu göletinin bakım ve onarımını yaparak temizledi. Temizlik çalışması sonrasında genişletilerek daha kullanışlı hale getirilen göletler üreticilerin hizmetine sunuldu. Bakım, temizlik ve genişletme çalışmaları yapılan göletlerden mahallede bulunan bin 600 küçükbaş ve 380 büyükbaş hayvan faydalanması hedefleniyor. Tepeköy Mahallesi sakinleri, mahallelerinde yapılan çalışmalardan çok memnun olduğunu belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve tüm ekibine teşekkürlerini iletti. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 17 ilçede sürdürülen çalışmaların aynı hızla devam edeceğini belirterek, üreticilerin yararına olacak çalışmaların teknik ekipler tarafından yürütülmeye devam edeceğini söyledi.

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