Büyükşehir iş güvenliğinde işi sıkı tutuyor

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından 3 ayda bir düzenlenen toplantıya Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, BESOT A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yur, şube müdürleri ve sendika temsilcileri katıldı. Ulaşım Dairesi Başkanlığının 17 ilçede gerçekleştirdiği faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınması gereken önlemlerin ve bu amaçla yürütülen çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıda, sahada yapılan çalışmalar ve düzenlemeler ile ilgili bilgi verilerek, işçi sağlığının daima ön planda tutulması gerektiği vurgulandı.

Yıl içerisinde verilecek eğitimlerin ve yapılacak olan çalışmaların planlandığı kurulda Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “Manisa genelindeki tüm çalışmalarımızda ilk önceliğimiz iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasıdır. Çalışmalarımızı 6331 sayılı kanuna dayanarak yapmaktayız. Ancak amacımız iş sağlığı ve güvenliği noktasında çalışanlarımızın bilgi düzeyini en üst seviyeye taşıyıp bu durumu kurum kültürü haline getirmektir. Gerek bünyemizde çalışan personelimizin gerekse de çalışmaların yapıldığı alandaki vatandaşlarımızın olası tehlikelere karşı korunması amacıyla her türlü riski öngörmek ve gerekli önlemleri almak durumundayız.” dedi.