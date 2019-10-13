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Büyükşehir itfaiyesinden hastane tatbikatına destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatına katılarak destek verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatına katılarak destek verdi.


AFAD, UMKE ve ilgili kurumların katıldığı tatbikatta Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri deprem anında binada mahsur kalan insanların itfaiyenin merdivenli aracı ile tahliyesini gerçekleştirirken, deprem sonrası çıkan yangına müdahale ederek tatbikatta önemli rol oynadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, itfaiye personellerinin her duruma her zaman hazır olduklarını belirterek, düzenli olarak çeşitli durumlara karşı tatbikatlar yaparak hazırlıklı bulunduklarını kaydetti. Öncelik olarak vatandaşların can güvenliklerine önem verdiklerini ifade eden Başkan İnal, vatandaşların can ya da mal kaybı yaşamamaları için sürekli kendilerini yenilediklerini belirterek, olası olaylara karşı yaptıkları tatbikat çalışmaları ile vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için canla başla çalıştıklarını kaydetti.

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